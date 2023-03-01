WhatsApp, Telegram, Discord и не только. Какие мессенджеры могут оказаться запретными для ряда российских организаций

В России вступили в силу нормы закона об информации, запрещающие ряду организаций использовать иностранные мессенджеры. В Роскомнадзоре 1 марта напоминают, о каких сервисах может идти речь:



Discord;



Microsoft Teams;



Skype for Business;



Snapchat;



Telegram;



Threema;



Viber;



WhatsApp;



WeChat.



«Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — отмечают в ведомстве.



Поправки в закон запрещают при оказании госуслуг или выполнении госзадания использовать иностранные мессенджеры, чтобы передавать платежные документы, предоставлять персональные данные россиян или данные о переводах денег. Правила касаются финансовых организаций, госкомпаний и компаний с государственным участием выше 50%.

