WhatsApp, Telegram, Discord и не только. Какие мессенджеры могут оказаться запретными для ряда российских организаций

В России вступили в силу нормы закона об информации, запрещающие ряду организаций использовать иностранные мессенджеры. В Роскомнадзоре 1 марта напоминают, о каких сервисах может идти речь:
- Discord;
- Microsoft Teams;
- Skype for Business;
- Snapchat;
- Telegram;
- Threema;
- Viber;
- WhatsApp;
- WeChat.
«Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — отмечают в ведомстве.
Поправки в закон запрещают при оказании госуслуг или выполнении госзадания использовать иностранные мессенджеры, чтобы передавать платежные документы, предоставлять персональные данные россиян или данные о переводах денег. Правила касаются финансовых организаций, госкомпаний и компаний с государственным участием выше 50%.
Основными критериями для того, чтобы признать мессенджер иностранным, в Роскомнадзоре называли возможность передавать сообщения конкретному пользователю, а также сведения о том, что программой владеет иностранное лицо.