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    WhatsApp, Telegram, Discord и не только. Какие мессенджеры могут оказаться запретными для ряда российских организаций

    1997
    6 комментариев

    В России вступили в силу нормы закона об информации, запрещающие ряду организаций использовать иностранные мессенджеры. В Роскомнадзоре 1 марта напоминают, о каких сервисах может идти речь:

    • Discord;
    • Microsoft Teams;
    • Skype for Business;
    • Snapchat;
    • Telegram;
    • Threema;
    • Viber;
    • WhatsApp;
    • WeChat.

    «Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — отмечают в ведомстве.

    Поправки в закон запрещают при оказании госуслуг или выполнении госзадания использовать иностранные мессенджеры, чтобы передавать платежные документы, предоставлять персональные данные россиян или данные о переводах денег. Правила касаются финансовых организаций, госкомпаний и компаний с государственным участием выше 50%.

    Основными критериями для того, чтобы признать мессенджер иностранным, в Роскомнадзоре называли возможность передавать сообщения конкретному пользователю, а также сведения о том, что программой владеет иностранное лицо.

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