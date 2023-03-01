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    Национальная портретная галерея в Лондоне купила ларек. Под ним оказался викторианский туалет

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    На необычную покупку, которую совершила Лондонская Национальная портретная галерея, обратила внимание The Art Newspaper 27 февраля. Киоск 1980-х годов, который служил билетной кассой, оказался «вершиной айсберга» в прямом смысле: она — лишь вход в общественный туалет викторианской эпохи, закрытый в 1970-х годах.

    Пространство бывшего туалета, построенного в 1890-х годах, составляет порядка 140 метров. И у руководства Национальной портретной галереи на него — большие планы: после реставрации тут думают проводить временные выставки и перформансы. А изолированность от основного здания музея позволит безболезненно продлевать работу филиала допоздна.

    Приступить к работам музей сможет только после получения всех согласований, которые займут, по мнению журналистов, несколько лет. Покупка обошлась меценату Леонарду Блаватнику (уроженцу Одессы, в 2015 году — лидеру списка богатейших людей Великобритании) в 3 миллиона фунтов.

    Напомним, ранее музейный мир восхитил другой туалет — на противоположном конце земного шара археологи откопали в Китае древний санузел со смывом возрастом 2400 лет.

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