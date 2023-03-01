Национальная портретная галерея в Лондоне купила ларек. Под ним оказался викторианский туалет

На необычную покупку, которую совершила Лондонская Национальная портретная галерея, обратила внимание The Art Newspaper 27 февраля. Киоск 1980-х годов, который служил билетной кассой, оказался «вершиной айсберга» в прямом смысле: она — лишь вход в общественный туалет викторианской эпохи, закрытый в 1970-х годах.



Пространство бывшего туалета, построенного в 1890-х годах, составляет порядка 140 метров. И у руководства Национальной портретной галереи на него — большие планы: после реставрации тут думают проводить временные выставки и перформансы. А изолированность от основного здания музея позволит безболезненно продлевать работу филиала допоздна.

