Национальная портретная галерея в Лондоне купила ларек. Под ним оказался викторианский туалет

На необычную покупку, которую совершила Лондонская Национальная портретная галерея, обратила внимание The Art Newspaper 27 февраля. Киоск 1980-х годов, который служил билетной кассой, оказался «вершиной айсберга» в прямом смысле: она — лишь вход в общественный туалет викторианской эпохи, закрытый в 1970-х годах.
Пространство бывшего туалета, построенного в 1890-х годах, составляет порядка 140 метров. И у руководства Национальной портретной галереи на него — большие планы: после реставрации тут думают проводить временные выставки и перформансы. А изолированность от основного здания музея позволит безболезненно продлевать работу филиала допоздна.
Приступить к работам музей сможет только после получения всех согласований, которые займут, по мнению журналистов, несколько лет. Покупка обошлась меценату Леонарду Блаватнику (уроженцу Одессы, в 2015 году — лидеру списка богатейших людей Великобритании) в 3 миллиона фунтов.
Напомним, ранее музейный мир восхитил другой туалет — на противоположном конце земного шара археологи откопали в Китае древний санузел со смывом возрастом 2400 лет.