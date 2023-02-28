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    Мэр Ейска о сообщениях про взрывы на аэродроме: «Прошу не вестись на провокации»

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    Вечером 28 февраля ряд пабликов и телеграм-каналов сообщили о взрывах и пожаре в районе аэродрома города Ейск. Мэр Роман Бублик опроверг информацию и сослался на военные тактические учения, которые не раз освещались.

    «Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети. Призываю граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

    Во вторник в пяти регионах России, в том числе в Подмосковье, зафиксировали так называемые неопознанные летающие объекты. Подробнее обо всех происшествиях — в материале «Фонтанки».

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