Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с падением сосульки на школьника из Петербурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах получения травмы несовершеннолетним в результате падения льда. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ведомства.



«Сегодня сообщалось, что в Петербурге напротив дома по Железноводской улице сосулька упала на голову 10-летнего мальчика, которому в последующем были диагностированы ушиб и ссадина мягких тканей головы. Следственными органами проводится проверка», — говорится в сообщении.

Докладывать об инциденте с сосулькой будет исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олег Бобков.