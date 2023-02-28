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    Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с падением сосульки на школьника из Петербурга

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    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах получения травмы несовершеннолетним в результате падения льда. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

    «Сегодня сообщалось, что в Петербурге напротив дома по Железноводской улице сосулька упала на голову 10-летнего мальчика, которому в последующем были диагностированы ушиб и ссадина мягких тканей головы. Следственными органами проводится проверка», — говорится в сообщении.

    Докладывать об инциденте с сосулькой будет исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олег Бобков.

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