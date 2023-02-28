Глава СПЧ предложил юридически закрепить понятие «русофобия» и ввести наказание за неё

Глава Совета по правам человека в РФ Валерий Фадеев предложил юридически закрепить в России понятие «русофобия».



«Наша сегодняшняя главная задача — попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи Уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, а если такой статьи нет, то надо будет просить дополнительную статью», — «цитирует Фадеева 28 февраля ТАСС.

«Мы интуитивно это понимаем, но в закон-то как это написать, как это на правовом языке квалифицировать, как квалифицировать деяния?» — задался вопросом глава СПЧ в ходе заседания комиссии по международному сотрудничеству.