Глава СПЧ предложил юридически закрепить понятие «русофобия» и ввести наказание за неё

Глава Совета по правам человека в РФ Валерий Фадеев предложил юридически закрепить в России понятие «русофобия».
«Наша сегодняшняя главная задача — попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи Уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, а если такой статьи нет, то надо будет просить дополнительную статью», — «цитирует Фадеева 28 февраля ТАСС.
«Мы интуитивно это понимаем, но в закон-то как это написать, как это на правовом языке квалифицировать, как квалифицировать деяния?» — задался вопросом глава СПЧ в ходе заседания комиссии по международному сотрудничеству.
Предложение Фадеева поддержали представитель Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка от иностранных заимствований.