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    Чебурашка с улыбкой Джокера. Героя мемов из петербургской канализации отмыли и привезли в музей

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    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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    Сотрудники петербургского Водоканала привели в порядок свою недавнюю неожиданную находку — Чебурашку, который оказался причиной засора в городской канализации. Он уже успел стать интернет-знаменитостью и героем мемов.

    Мягкую игрушку нашли 17 февраля во время плановой профилактической промывки канализационной сети. Лежа в тачке, покрытый грязью, выглядел Чебурашка донельзя печально. Теперь игрушку отмыли, избавили от очисток и прочих отходов и привезли в музей «Наши приплываши» на Юго-Западных очистных сооружениях, где его ждет карьера почетного экспоната, рассказали 28 февраля в пресс-службе Водоканала Петербурга. Впрочем, по отмытой мордочке игрушки еще явственней видно, что этот Чебурашка, выражаясь языком мемов, видел некоторое дерьмо.

    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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    В музее «Наши приплываши» хранятся самые интересные находки, обнаруженные сотрудниками Водоканала в сетях или решетках насосных станций города. Тем не менее на предприятии надеются, что коллекция музея всё же перестанет пополняться.

    «Уважаемые петербуржцы и гости города, не выбрасывайте в канализацию ничего, кроме водорастворимой туалетной бумаги. Даже мелкий мусор может привести к серьезным последствиям и повредить систему водоотведения города — вплоть до подтоплений подвальных и придомовых территорий, вытекания сточных вод на улицы города, появления неприятных запахов», — призывают горожан в Водоканале.

    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
    Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

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    ЧебурашкаПетербургВодоканал Санкт-Петербурга
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