Совершение преступлений полицейскими исключают из числа отягчающих обстоятельств в УК

Совершение умышленных преступлений сотрудниками органов внутренних дел больше не будет считаться отягчающим наказание обстоятельством. Законопроект с изменениями в ст. 63 («Обстоятельства, отягчающие наказание») Уголовного кодекса РФ принят на заседании в первом чтении, сообщается 28 февраля на сайте нижней палаты парламента.



Авторы инициативы указывают, что сотрудники правоохранительных органов совершают не более одного процента от всех регистрируемых в России преступлений.



Изменение, как следует из сопроводительных документов, позволит избежать подчеркивания недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел.

