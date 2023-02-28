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    Совершение преступлений полицейскими исключают из числа отягчающих обстоятельств в УК

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    Совершение умышленных преступлений сотрудниками органов внутренних дел больше не будет считаться отягчающим наказание обстоятельством. Законопроект с изменениями в ст. 63 («Обстоятельства, отягчающие наказание») Уголовного кодекса РФ принят на заседании в первом чтении, сообщается 28 февраля на сайте нижней палаты парламента.

    Авторы инициативы указывают, что сотрудники правоохранительных органов совершают не более одного процента от всех регистрируемых в России преступлений.

    Изменение, как следует из сопроводительных документов, позволит избежать подчеркивания недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел.

    В случае принятия закон вступит в силу со дня его опубликования.

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