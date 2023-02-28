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    «Яндекс.Музыка» опять сбоит. Умные колонки решили отдохнуть

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    В последний день зимы некоторые пользователи жалуются на проблемы с работой «Яндекс.Музыки». В этом убедился и корреспондент «Фонтанки» — пока у сервиса не загружается ни сайт, ни приложение, отказывается работать и умная колонка.

    «У ряда пользователей возникают трудности с доступом к «Яндекс.Музыке». Наша команда уже работает над решением проблемы», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе сервиса.

    Увеличение жалоб о сбоях фиксирует и сервис, отслеживающий неполадки в работе сайтов и приложений.

    Предыдущий сбой «Яндекс.Музыки» пользователи отмечали 16 февраля. Восстановили работу тогда довольно быстро.

    Обновление от 14:50:

    К 14:45 сервис заработал в штатном режиме, рассказали «Фонтанке» в «Яндекс.Музыке».

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