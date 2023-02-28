«Яндекс.Музыка» опять сбоит. Умные колонки решили отдохнуть

В последний день зимы некоторые пользователи жалуются на проблемы с работой «Яндекс.Музыки». В этом убедился и корреспондент «Фонтанки» — пока у сервиса не загружается ни сайт, ни приложение, отказывается работать и умная колонка.



«У ряда пользователей возникают трудности с доступом к «Яндекс.Музыке». Наша команда уже работает над решением проблемы», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе сервиса.



Увеличение жалоб о сбоях фиксирует и сервис, отслеживающий неполадки в работе сайтов и приложений.



Предыдущий сбой «Яндекс.Музыки» пользователи отмечали 16 февраля. Восстановили работу тогда довольно быстро.

