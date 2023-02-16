«Даже идеальные помощники иногда ломаются». Пользователи отмечают сбой в работе «Яндекс. Музыки»

Вечером в четверг, 16 февраля, пользователи сообщают о сбоях в работе сервиса «Яндекс. Музыка». В этом удостоверились корреспонденты «Фонтанки».
Многие отмечают, что с компьютера сайт не загружается совсем, а в приложении доступны только сохраненные треки. На просьбу включить музыку умная колонка отвечает: «Даже идеальные помощники иногда ломаются. Спросите еще раз попозже, пожалуйста».
Сообщения о сбоях фиксирует и сайт, отслеживающий неполадки в работе сервисов. Жалобы поступают в основном из Петербурга и Москвы.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Яндекса».