    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    764мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd74.21eur79.57

    «Даже идеальные помощники иногда ломаются». Пользователи отмечают сбой в работе «Яндекс. Музыки»

    863
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Вечером в четверг, 16 февраля, пользователи сообщают о сбоях в работе сервиса «Яндекс. Музыка». В этом удостоверились корреспонденты «Фонтанки».

    Многие отмечают, что с компьютера сайт не загружается совсем, а в приложении доступны только сохраненные треки. На просьбу включить музыку умная колонка отвечает: «Даже идеальные помощники иногда ломаются. Спросите еще раз попозже, пожалуйста».

    Сообщения о сбоях фиксирует и сайт, отслеживающий неполадки в работе сервисов. Жалобы поступают в основном из Петербурга и Москвы.

    «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Яндекса».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЯндексЯндекс Музыка
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close