Два KIA Rio не поделили перекресток Ветеранов и 2-й Комсомольской. В больнице оказалась 10-летняя девочка

Полиция Петербурга ведет проверку по факту ДТП в Красносельском районе, в котором пострадал ребенок. Школьница вместе с мамой ехала в автомобиле, когда он столкнулся с другим на перекрестке.



Авария произошла в 22:35 26 февраля на пересечении проспекта Ветеранов и 2-й Комсомольской улицы. Как стало известно «Фонтанке» 28 февраля, 41-летний гражданин Кыргызстана, следуя на автомобиле KIA Rio по Ветеранов от улицы Пограничника Гарькавого ко 2-й Комсомольской, повернул налево, не пропустив другой KIA Rio под управлением 22-летнего гражданина Узбекистана, который двигался по равнозначной дороге со встречного направления прямо.