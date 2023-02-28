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    Два KIA Rio не поделили перекресток Ветеранов и 2-й Комсомольской. В больнице оказалась 10-летняя девочка

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Полиция Петербурга ведет проверку по факту ДТП в Красносельском районе, в котором пострадал ребенок. Школьница вместе с мамой ехала в автомобиле, когда он столкнулся с другим на перекрестке.

    Авария произошла в 22:35 26 февраля на пересечении проспекта Ветеранов и 2-й Комсомольской улицы. Как стало известно «Фонтанке» 28 февраля, 41-летний гражданин Кыргызстана, следуя на автомобиле KIA Rio по Ветеранов от улицы Пограничника Гарькавого ко 2-й Комсомольской, повернул налево, не пропустив другой KIA Rio под управлением 22-летнего гражданина Узбекистана, который двигался по равнозначной дороге со встречного направления прямо.

    В результате ДТП пострадала 10-летняя пассажирка второго «КИА», ученица 4-го класса одной из городских школ. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму шеи и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. В машине девочка ехала вместе с матерью.

    Оба водителя приехали в Россию работать и имеют временную регистрацию. Старший в 2022 году один раз привлекался к административной ответственности.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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