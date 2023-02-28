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    Экономика и санкции

    «Никто ничего не почувствовал». Песков высказался о ситуации в российской экономике

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    Российская экономика не обрушилась после введения западных санкций. «Всё было самортизировано мастерски — так, что, по сути, никто ничего не почувствовал», — заявил в интервью «Известиям», опубликованном в ночь на 28 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, в ближайшие годы экономика страны «выходит на траекторию роста», хотя «в некоторых отраслях у нас по-прежнему будут ямы определенные». «Из-за санкций это доставляет нам определенную головную боль, но в целом это будет траектория роста», — отметил Песков.

    В том же интервью представитель Кремля рассказал, что Владимир Путин пока не объявлял о том, будет ли он участвовать в выборах на пост президента страны в 2024 году. По словам Пескова, никаких «предвыборных или электоральных настроений» у действующего президента в настоящий момент нет: «У Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого».

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