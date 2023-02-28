«Никто ничего не почувствовал». Песков высказался о ситуации в российской экономике

Российская экономика не обрушилась после введения западных санкций. «Всё было самортизировано мастерски — так, что, по сути, никто ничего не почувствовал», — заявил в интервью «Известиям», опубликованном в ночь на 28 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшие годы экономика страны «выходит на траекторию роста», хотя «в некоторых отраслях у нас по-прежнему будут ямы определенные». «Из-за санкций это доставляет нам определенную головную боль, но в целом это будет траектория роста», — отметил Песков.