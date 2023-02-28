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    «У Путина дел много». Песков высказался о выдвижении президента на новый срок

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    Владимир Путин пока не объявлял о том, будет ли он участвовать в выборах на пост президента страны в 2024 году, — говорить о такой возможности пока преждевременно. Об этом в интервью «Известиям», опубликованном в ночь на 28 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, никаких «предвыборных или электоральных настроений» у действующего президента нет: «У Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого».

    Как отметил Песков, в администрации президента пока не слышали от главы государства никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. «То есть пока еще чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения», — резюмировал пресс-секретарь Путина.

    Напомним, ранее глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил не выдвигать кандидата на грядущие президентские выборы и поддержать Владимира Путина.

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