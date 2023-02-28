«У Путина дел много». Песков высказался о выдвижении президента на новый срок

Владимир Путин пока не объявлял о том, будет ли он участвовать в выборах на пост президента страны в 2024 году, — говорить о такой возможности пока преждевременно. Об этом в интервью «Известиям», опубликованном в ночь на 28 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



По словам представителя Кремля, никаких «предвыборных или электоральных настроений» у действующего президента нет: «У Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого».



Как отметил Песков, в администрации президента пока не слышали от главы государства никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. «То есть пока еще чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения», — резюмировал пресс-секретарь Путина.

