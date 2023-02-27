Бельгия заморозила российские активы на 58 миллиардов евро

Власти Бельгии заморозили российские активы на общую сумму 58 млрд евро, а также заблокировали связанные с РФ транзакции на € 191 млрд. Об этом со ссылкой на главу министерства финансов королевства Винсента ван Петегема сообщает The Brussels Times.



Уточняется, что $ 58 млрд — это cамая большая сумма заблокированных активов среди всех стран — членов Евросоюза. В целом ограничения Бельгии коснулись 1 789 российских компаний и физлиц, попавших в чёрный список.



«Фонтанка» писала, что 25 февраля ЕС одобрил новый, десятый, пакет санкций против России после начала военной операции на Украине. В чёрный список включено 121 физическое и юридическое лицо. Кроме того, введены «значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ».

