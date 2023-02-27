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    У «Сапсана» и «Невского экспресса» изменится расписание

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    Расписание движения «Сапсана» и «Невского экспресса» между Москвой и Петербургом изменится в апреле из-за ремонта путей и инфраструктуры. При этом три состава «Сапсана» на время будут выведены из работы вовсе. Об этом 27 февраля сообщает ОЖД.

    В сообщении говорится, что капремонт главного пути будет осуществляться на перегоне Бушевец — Академическая, стрелочный перевод будут менять на Подсолнечной, а также реконструируют участок Крюково — Москва.

    Расписание поездов будет изменено с 3 по 27 апреля, отменяются поезда №768, 770 и 759. Изменения затронут почти 30 составов, курсирующих между двумя столицами.

    Подробнее о новом расписании можно посмотреть здесь.

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