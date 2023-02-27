Глава «АвтоВАЗа» предрек увеличение доли китайского автопрома на российском рынке до 40%

Доля китайских брендов на российском автомобильном рынке может достигнуть 40%. Об этом заявил на заседании СовФеда президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов 27 февраля, передает РБК.



По его словам, продажи автомобилей в России с середины февраля начали падать, при этом «траектория восстановления продаж» является слабой. По мнению топ-менеджера, это является одним из стратегических вызовов для отечественного автопрома.



Помочь могла бы господдержка, считает Соколов. На 2023 год выделено недостаточно средств по программам льготного кредитования и лизинга для отечественных автомобилей, отмечает он. А без этого можно предположить, что потребители будут предпочитать более бюджетные китайские марки.

