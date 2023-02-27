Глава «АвтоВАЗа» предрек увеличение доли китайского автопрома на российском рынке до 40%

Доля китайских брендов на российском автомобильном рынке может достигнуть 40%. Об этом заявил на заседании СовФеда президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов 27 февраля, передает РБК.
По его словам, продажи автомобилей в России с середины февраля начали падать, при этом «траектория восстановления продаж» является слабой. По мнению топ-менеджера, это является одним из стратегических вызовов для отечественного автопрома.
Помочь могла бы господдержка, считает Соколов. На 2023 год выделено недостаточно средств по программам льготного кредитования и лизинга для отечественных автомобилей, отмечает он. А без этого можно предположить, что потребители будут предпочитать более бюджетные китайские марки.
Согласно данным агентства «Автостат», в октябре 2022 года доля китайских автомобилей на российском рынке уже превысила 30,3% от общего объема продаж.
Ранее сообщалось, что автомобили Lada Vesta в целом закончились в российских дилерских центрах, а новые поставки модели ожидаются в марте-апреле. В начале февраля «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке завода Nissan в Петербурге. Предприятие возобновит работу во втором полугодии 2023 года и будет выпускать машины под брендом LADA в сегментах С и D. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тысяч штук. В качестве партнера «АвтоВАЗ» планирует привлечь китайских производителей.