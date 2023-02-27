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    ТЕМА ДНЯ

    ЧВК «Рёдан»: глядите, как всё начиналось

    Как московский охранник 15 минут троллил вымогателя от «банды Басенко» и «ЧВК Редан»

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    Неизвестный вымогатель, промышляющий «минированиями» торговых центров, немало повеселил охранника из столичного ТРК. Молодой человек с нотками южного акцента в голосе думал, что ограничится одним звонком, но безопасник перенабрал злодея и проговорил с ним еще 14 минут. «Фонтанка» 27 февраля публикует лишь часть беседы, но и она имеет все шансы стать мемом.

    «Фонтанка.ру»

    Шантажист звонил от имени канувшей в небытие банды Валерия Басенко (была такая ОПГ в середине 90-х в столице) и от более свежей ЧВК «Редан». Возможно, вы о ней слышали, а быть может, уже и устали. Диалог быстро превратился в баттл. Охранник и звонивший как следует посостязались в умении оскорблять друг друга. Безопасник завершил разговор тем, что обозвал молодого человека «гермафродитом» и «дегенератом», после чего объявил, что его уже ждут на зоне.

    — Слушайте, а вам вообще важны жизни детей, людей в вашем торговом центре?

    — Что, простите?

    — Просто в течение 30 минут ваш ТРЦ будет заминирован бандой Валерия Басенко <...> Заминировано ваше здание бандой Валерия Басенко.

    — Кем-кем?

    — Бандой Валерия Басенко по совместительству с ЧВК «Редан».

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