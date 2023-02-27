Как московский охранник 15 минут троллил вымогателя от «банды Басенко» и «ЧВК Редан»

Неизвестный вымогатель, промышляющий «минированиями» торговых центров, немало повеселил охранника из столичного ТРК. Молодой человек с нотками южного акцента в голосе думал, что ограничится одним звонком, но безопасник перенабрал злодея и проговорил с ним еще 14 минут. «Фонтанка» 27 февраля публикует лишь часть беседы, но и она имеет все шансы стать мемом.
«Фонтанка.ру»
Шантажист звонил от имени канувшей в небытие банды Валерия Басенко (была такая ОПГ в середине 90-х в столице) и от более свежей ЧВК «Редан». Возможно, вы о ней слышали, а быть может, уже и устали. Диалог быстро превратился в баттл. Охранник и звонивший как следует посостязались в умении оскорблять друг друга. Безопасник завершил разговор тем, что обозвал молодого человека «гермафродитом» и «дегенератом», после чего объявил, что его уже ждут на зоне.
— Слушайте, а вам вообще важны жизни детей, людей в вашем торговом центре?
— Что, простите?
— Просто в течение 30 минут ваш ТРЦ будет заминирован бандой Валерия Басенко <...> Заминировано ваше здание бандой Валерия Басенко.
— Кем-кем?
— Бандой Валерия Басенко по совместительству с ЧВК «Редан».