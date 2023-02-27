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    Экс-депутата Резника оштрафовали за дискредитирующие российскую армию репосты

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    Суд в Петербурге решил судьбу материала в отношении экс-депутата петербургского парламента Максима Резника. Он должен казне 30 тысяч.

    О решении Василеостровского районного суда «Фонтанке» сообщили в обьединенной пресс-службе. В заседании 27 февраля сам Резник не присутствал, он уехал из России минувшей осенью.

    На экс-депутата был составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП — полиция увидела в нескольких репостнутых сообщениях о Буче в его телеграм-канале дискредитацию ВС РФ. С первого раза рассмотреть материалы не вышло, их вернули составителям из-за ошибок.

    Со второй попытки суд принял решение, Резник должен заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

    Параллельно с ним протоколы составлялись на депутата Бориса Вишневского, их тоже вернули составителям.

    © Фонтанка.Ру

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