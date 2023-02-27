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    Казахстан закрыл торговое представительство в России

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    3 комментария

    Казахстан ликвидировал торговое представительство в России. Об этом говорится в постановлении правительства республики, опубликованном в электронном банке правовых актов.

    Ранее минторг Казахстана вынес постановление о закрытии представительства на публичное обсуждение. Ведомство объясняло это решение оптимизацией работы госорганов и добавляло, что оно не повлияет на работу российского представительства в Казахстане, а также на «развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом».

    Также отмечалось, что условия для того, чтобы казахстанский бизнес «работал в направлении России», уже созданы.

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