Казахстан закрыл торговое представительство в России

Казахстан ликвидировал торговое представительство в России. Об этом говорится в постановлении правительства республики, опубликованном в электронном банке правовых актов.



Ранее минторг Казахстана вынес постановление о закрытии представительства на публичное обсуждение. Ведомство объясняло это решение оптимизацией работы госорганов и добавляло, что оно не повлияет на работу российского представительства в Казахстане, а также на «развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом».



Также отмечалось, что условия для того, чтобы казахстанский бизнес «работал в направлении России», уже созданы.

