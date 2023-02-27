В свой праздник петербургская медведица Хаарчаана принимает подарки. Она порадуется бочкам и мешкам

В понедельник, 27 февраля, в Ленинградском зоопарке отметили День белого медведя. По этому поводу медведица Хаарчаана готова получать подарки — только особенные, достаточно прочные для медвежьих игр.
«Приносите в зоопарк большие пластиковые бочки, баки для дачного душа, крафтовую бумагу, большие емкости для воды из твердого пластика, шары из пластика большого диаметра, холщовые мешки, древесную шерсть», — рассказали в пресс-службе зоопарка.
Есть и другие пожелания: подарки должны быть чистыми, а предметы, которые контактировали с химическими веществами, не подойдут. Игрушки можно оставить в любое время на служебном входе в зоопарк — Хаарчаана будет благодарна.
В декабре Хаарчаана отметила шестилетие. «Фонтанка» показывала, как она забивает трехочковый.