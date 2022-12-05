Петербургская медведица Хаарчаана отметила день рождения. Посмотрите, как ловко она забивает трехочковый

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    Медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка исполнилось шесть лет. В ее честь закатили вечеринку — не только с подарками, но и с физкультминуткой.

    Ленинградский зоопарк

    Видео с питомицей 5 декабря публикует пресс-служба зоопарка. Хаарчаана увлечена игрой с желтым мячиком: носит его в зубах и бросает, как баскетбольный мяч. Кроме того, она не упустила возможности покататься по снегу — и на спине, и на брюшке.

    «Расти большой, любимица Хаарчаана, но не теряй своего задора юного хищника», — желают медведице сотрудники зоопарка.

    Ранее «Фонтанка» показывала, как Хаарчаана радуется новой игрушке.

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