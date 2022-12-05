Петербургская медведица Хаарчаана отметила день рождения. Посмотрите, как ловко она забивает трехочковый

Медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка исполнилось шесть лет. В ее честь закатили вечеринку — не только с подарками, но и с физкультминуткой.
Ленинградский зоопарк
Видео с питомицей 5 декабря публикует пресс-служба зоопарка. Хаарчаана увлечена игрой с желтым мячиком: носит его в зубах и бросает, как баскетбольный мяч. Кроме того, она не упустила возможности покататься по снегу — и на спине, и на брюшке.
«Расти большой, любимица Хаарчаана, но не теряй своего задора юного хищника», — желают медведице сотрудники зоопарка.
Ранее «Фонтанка» показывала, как Хаарчаана радуется новой игрушке.