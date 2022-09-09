Ленинградский зоопарк и медведица Хаарчаана знают, как поднять настроение в конце рабочей недели

Очаровательным видео с любимицей петербуржцев белой медведицей Хаарчааной в пятницу, 9 сентября, поделился Ленинградский зоопарк. Посмотрите, как она радуется новой игрушке.
«Мы точно знаем, что поднимет вам настроение в конце этой рабочей недели! Видео с нашей озорной медведицей Хаарчааной, которая получила новую игрушку — пластиковую канистру!» — говорится в группе зоопарка «ВКонтакте». Обновка тут же была пущена в дело: медведица с удовольствием таскала канистру, кидалась ей, плавала с ней в бассейне и периодически пыталась попробовать на зуб.
Видео: Ленинградский зоопарк