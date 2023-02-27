    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, зап

    767мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd74.71eur79.57

    Путешествие из Москвы в Петербург: в город привезли первых китайских туристов

    2525
    9 комментариев

    Китайские туристы впервые за три года с начала пандемии снова в Петербурге. Группа прибыла в Москву, а оттуда — в город на Неве. Первым местом, куда приехали гости из Поднебесной, стал «Остров фортов» в Кронштадте.

    Делегация в составе 34 человек приехала из Гуанчжоу в недельный тур, сообщили 27 февраля в пресс-службе «Острова фортов». Туристам показали стройплощадку Музея военно-морской славы, который откроется 30 июля, и первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол».

    Завершилась программа на фестивале ледовых скульптур «КроншЛёд». «Экспозиция, созданная ведущими российскими скульпторами по льду, вызвала среди китайских гостей особенный отклик», — рассказали в «Острове фортов».

    Власти города и представители турбизнеса питают большие надежды на турпоток из Китая. О том, какие ошибки в обслуживании гостей из Поднебесной важно не повторить городу, — читайте в материале «Фонтанки».

    До пандемии, в 2019 году, в России побывали 1,2 миллиона путешественников из Китая. В 2023 году, как ожидается, может быть выше. Соглашение о безвизовых поездках для туристических групп между Россией и Китаем возобновлено.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Туристы из Китая
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость27 Фев 2023 в 16:50
    Гоу хоум!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close