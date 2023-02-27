Путешествие из Москвы в Петербург: в город привезли первых китайских туристов

Китайские туристы впервые за три года с начала пандемии снова в Петербурге. Группа прибыла в Москву, а оттуда — в город на Неве. Первым местом, куда приехали гости из Поднебесной, стал «Остров фортов» в Кронштадте.
Делегация в составе 34 человек приехала из Гуанчжоу в недельный тур, сообщили 27 февраля в пресс-службе «Острова фортов». Туристам показали стройплощадку Музея военно-морской славы, который откроется 30 июля, и первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол».
Завершилась программа на фестивале ледовых скульптур «КроншЛёд». «Экспозиция, созданная ведущими российскими скульпторами по льду, вызвала среди китайских гостей особенный отклик», — рассказали в «Острове фортов».
Власти города и представители турбизнеса питают большие надежды на турпоток из Китая. О том, какие ошибки в обслуживании гостей из Поднебесной важно не повторить городу, — читайте в материале «Фонтанки».
До пандемии, в 2019 году, в России побывали 1,2 миллиона путешественников из Китая. В 2023 году, как ожидается, может быть выше. Соглашение о безвизовых поездках для туристических групп между Россией и Китаем возобновлено.