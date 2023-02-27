Путешествие из Москвы в Петербург: в город привезли первых китайских туристов

Китайские туристы впервые за три года с начала пандемии снова в Петербурге. Группа прибыла в Москву, а оттуда — в город на Неве. Первым местом, куда приехали гости из Поднебесной, стал «Остров фортов» в Кронштадте.



Делегация в составе 34 человек приехала из Гуанчжоу в недельный тур, сообщили 27 февраля в пресс-службе «Острова фортов». Туристам показали стройплощадку Музея военно-морской славы, который откроется 30 июля, и первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол».

Завершилась программа на фестивале ледовых скульптур «КроншЛёд». «Экспозиция, созданная ведущими российскими скульпторами по льду, вызвала среди китайских гостей особенный отклик», — рассказали в «Острове фортов».