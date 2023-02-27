Бил ногами. Опытный нарушитель пошел против банкомата на проспекте Космонавтов

Банкомату в гипермаркете на проспекте Космонавтов досталось от рук и ног нетрезвого посетителя. Усмирять его пришлось с помощью Росгвардии.



Нападение на банкомат произошло ближе к полуночи в пятницу, сообщает 27 февраля пресс-служба Росгвардии по Петербургу. Персонал гипермаркета нажал тревожную кнопку, и прибывший наряд задержал буйного гражданина.