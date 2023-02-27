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    Бил ногами. Опытный нарушитель пошел против банкомата на проспекте Космонавтов

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    Банкомату в гипермаркете на проспекте Космонавтов досталось от рук и ног нетрезвого посетителя. Усмирять его пришлось с помощью Росгвардии.

    Нападение на банкомат произошло ближе к полуночи в пятницу, сообщает 27 февраля пресс-служба Росгвардии по Петербургу. Персонал гипермаркета нажал тревожную кнопку, и прибывший наряд задержал буйного гражданина.

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    Ударами рук и ног он повредил корпус банкомата, за что был отправлен в отдел полиции. Мужчину уже судили за грабеж, кражи, оскорбление представителя власти и нарушение ПДД.

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