Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении мальчика

Обвинительный приговор по уголовному делу о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, в которых обвиняли бывшего первого секретаря Владивостокского горкома КПРФ Артема Самсонова, отменил Приморский краевой суд. Дело направили на новое рассмотрение, пишет 27 февраля «Коммерсантъ». Политику также изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.



Напомним, в сентябре 2022 года депутат Самсонов был признан Советским райсудом Владивостока виновным и приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

