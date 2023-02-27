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    Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении мальчика

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    Обвинительный приговор по уголовному делу о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, в которых обвиняли бывшего первого секретаря Владивостокского горкома КПРФ Артема Самсонова, отменил Приморский краевой суд. Дело направили на новое рассмотрение, пишет 27 февраля «Коммерсантъ». Политику также изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

    Напомним, в сентябре 2022 года депутат Самсонов был признан Советским райсудом Владивостока виновным и приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

    Следствие считало, что Самсонов, находясь на территории базы отдыха, показывал 11-летнему ребенку предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении. Политик вину отрицал и настаивал, что обвинение построено на оговоре.

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    Комментарии 29

    Гость27 Фев 2023 в 12:32
    Позор!
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