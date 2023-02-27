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    Девочка пострадала на ЗСД. Пьяный папа сел за руль и врезался сразу в две уборочные машины

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    Восьмилетняя девочка получила серьёзные травмы в результате ДТП на ЗСД напротив Крестовского острова. Подробности стали известны «Фонтанке» 27 февраля.

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    По данным ГУ МВД по Петербургу, 26 февраля в 16:23 на 19-м километре трассы 47-летний водитель «Рено Дастера» не справился с управлением и совершил столкновение с уборочной техникой. По данным экспертизы, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол за пьяное вождение (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ).

    По данным «Фонтанки», петербуржец на «Дастере» ударил две попутные уборочные машины ТКМ-760, принадлежащие ООО «Магистраль Северной столицы». Алкотестер показал 0,989 мг/л. Взрослые участники ДТП не пострадали. А вот ехавшая в «Рено» второклассница в состоянии средней тяжести попала в детскую городскую больницу № 2. Судя по имени, она дочь водителя. Медики зафиксировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины.

    В 2022 и 2023 годах водителя, по информации «Фонтанки», только один раз ловили на нарушении ПДД. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

    Эту аварию обсуждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Незадолго до этого машина столкнулась с опорой на пункте оплаты проезда и скрылась, виляя из полосы в полосу», — рассказывают очевидцы.

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