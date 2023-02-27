Девочка пострадала на ЗСД. Пьяный папа сел за руль и врезался сразу в две уборочные машины

По данным ГУ МВД по Петербургу, 26 февраля в 16:23 на 19-м километре трассы 47-летний водитель «Рено Дастера» не справился с управлением и совершил столкновение с уборочной техникой. По данным экспертизы, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол за пьяное вождение (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ).

По данным «Фонтанки», петербуржец на «Дастере» ударил две попутные уборочные машины ТКМ-760, принадлежащие ООО «Магистраль Северной столицы» . Алкотестер показал 0,989 мг/л. Взрослые участники ДТП не пострадали. А вот ехавшая в «Рено» второклассница в состоянии средней тяжести попала в детскую городскую больницу № 2 . Судя по имени, она дочь водителя. Медики зафиксировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины.



В 2022 и 2023 годах водителя, по информации «Фонтанки», только один раз ловили на нарушении ПДД. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

