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    Число погибших после кораблекрушения в Италии мигрантов выросло до 58

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    Число погибших в результате кораблекрушения у южных берегов Италии в районе города Кротоне выросло до 58. Об этом вечером 26 февраля со ссылкой на службы спасения сообщило местное агентство ANSA. Известно что все погибшие являются мигрантами — выходцами из Афганистана, Ирана и Пакистана

    Издание уточняет, что большинство тел было обнаружено на близлежащих к месту происшествия пляжах. Среди жертв много женщин и детей, в том числе один новорождённый.

    Ранее «Фонтанка» писала, что по данным службы береговой охраны Италии, спасено в результате трагического происшествия 80 человек. В общей сложности на лодке, перевозившей мигрантов и налетевшей на прибрежные рифы, было, по разных данным, от 150 до 250 человек.

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    ИталияМигрантыПогибшиеПроисшествиеКораблекрушение
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