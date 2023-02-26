Число погибших после кораблекрушения в Италии мигрантов выросло до 58

Число погибших в результате кораблекрушения у южных берегов Италии в районе города Кротоне выросло до 58. Об этом вечером 26 февраля со ссылкой на службы спасения сообщило местное агентство ANSA. Известно что все погибшие являются мигрантами — выходцами из Афганистана, Ирана и Пакистана



Издание уточняет, что большинство тел было обнаружено на близлежащих к месту происшествия пляжах. Среди жертв много женщин и детей, в том числе один новорождённый.



Ранее «Фонтанка» писала, что по данным службы береговой охраны Италии, спасено в результате трагического происшествия 80 человек. В общей сложности на лодке, перевозившей мигрантов и налетевшей на прибрежные рифы, было, по разных данным, от 150 до 250 человек.

