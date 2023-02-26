В Италии выросло число погибших после кораблекрушения с мигрантами

Число погибших в результате кораблекрушения у южных берегов Италии возросло до 43. Об этом в воскресенье, 26 февраля, со ссылкой на службу береговой охраны Италии сообщает ТАСС.



По последним данным, спасены 80 мигрантов. Всего на попавшем в кораблекрушение судне, по информации спасателей, находились не менее 120 человек. При этом, как пишет газета Il Messaggero, ссылаясь на свидетельства выживших, на лодке было 250 человек.



«Фонтанка» писала, что у южных берегов Италии перевернулась лодка с мигрантами. На судне находились, предположительно, выходцы из Афганистана, Ирана и Пакистана. Ранее сообщалось о гибели 34 человек, включая новорождённого ребёнка.

