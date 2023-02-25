«Зенит» назвал состав на матч против «Волги». Играть придется в минус 6

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав на матч плей-офф Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет в Ульяновске, на стадионе «Труд», начало в 14:30 по московскому времени.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос (капитан команды), Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вендел, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра.
Запасные игроки: Даниил Одоевский, Александр Васютин, Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Роберт Ренан, Илья Кирш, Данил Круговой, Данила Козлов, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.
Напомним, что у «Зенита» были вопросы по состоянию поля на стадионе «Труд», но комиссия РФС за десять дней до матча признала его годным для проведения встречи. Температура в Ульяновске в день игры составила минус 6 градусов.