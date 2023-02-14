«Труд» признали годным. Матч «Волга» — «Зенит» пройдет в Ульяновске

Матч футбольного Кубка России «Волга» — «Зенит» пройдет в Ульяновске. Об этом сообщает официальный телеграм-канал турнира по итогам совместного инспекционного визита РФС и ФНЛ на стадион «Труд» в Ульяновске.



Отмечается, что комиссия увидела, что натуральное покрытие футбольного поля соответствует стандарту РФС. Кроме того, поле «прошито» и готово к интенсивным нагрузкам, подчеркнули инспекторы Союза.

Кубковый матч должен пройти 25 февраля на домашнем стадионе «Волги». Однако из-за неудовлетворительного состояния газона организаторы изучали альтернативные варианты. Один из них был перенос матча на стадион «Смена» в Петербурге.