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    «Труд» признали годным. Матч «Волга» — «Зенит» пройдет в Ульяновске

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    Матч футбольного Кубка России «Волга» — «Зенит» пройдет в Ульяновске. Об этом сообщает официальный телеграм-канал турнира по итогам совместного инспекционного визита РФС и ФНЛ на стадион «Труд» в Ульяновске.

    Отмечается, что комиссия увидела, что натуральное покрытие футбольного поля соответствует стандарту РФС. Кроме того, поле «прошито» и готово к интенсивным нагрузкам, подчеркнули инспекторы Союза.

    Кубковый матч должен пройти 25 февраля на домашнем стадионе «Волги». Однако из-за неудовлетворительного состояния газона организаторы изучали альтернативные варианты. Один из них был перенос матча на стадион «Смена» в Петербурге.

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    Комментарии 1

    Payats14 Фев 2023 в 19:18
    справедливо
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