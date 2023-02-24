Небензя заявил, что Россия не декларировала своей целью уничтожение Украины

Утверждения о том, что Россия намерена уничтожить Украину, являются ложью. Об этом 24 февраля заявил представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по ситуации на Украине, пишет ТАСС.
«Скажите, где, когда и от кого вы услышали, что целью нашей военной операции является уничтожение Украины, ее деукраинизация? Мы никогда таких целей не декларировали», — сказал он, комментируя «лживые» заявления о том, что «если Россия прекратит военные действия, не будет войны, а если это сделает Украина, то не будет Украины».
Также Небензя сказал, что Украина «получит шанс восстановиться как нормальное миролюбивое государство и сбережет тысячи жизней», если прекратит боевые действия (цитата по РИА Новости).
Кроме того, дипломат добавил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации, другие «сценарии» Москва не рассматривает.
Напомним, что накануне Генассамблея ООН приняла «антироссийскую» западную резолюцию по Украине, призывающую Россию «немедленно вывести все свои вооруженные силы» из этой страны «в пределах ее международно признанных границ».