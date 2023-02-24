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    Боевые действия на Украине

    Генассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации на Украине. Небензя называл ее «антироссийской»

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    Генассамблея ООН приняла западную резолюцию «о принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Об этом 24 февраля пишет РИА Новости.

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    Резолюцию поддержала 141 страна (в том числе Сербия и Турция), против высказались семь (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея, Мали и Никарагуа), еще 32 воздержались (среди них Китай, Казахстан, Индия и Иран).

    Согласно тексту резолюции, ГА ООН призывает удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению мира на Украине. Также в документе говорится, что Генассамблея «подтверждает свою приверженность единству и территориальной целостности Украины» и требует от России «немедленно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ». Кроме того, Москву призывают прекратить удары по объектам украинской инфраструктуры. Помимо этого, в тексте содержится пункт о необходимости «обеспечить ответственность за наиболее серьезные преступления против международного права, совершенные на территории Украины, путем справедливых и независимых судебных расследований на национальном и международном уровнях».

    Накануне в ходе обсуждения резолюции на спецсессии Генассамблеи постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал документ антироссийским. При этом он отметил, что за год многие члены ГА ООН лучше разобрались в причинах происходящих событий, в связи с чем «западному лагерю стало гораздо сложнее мобилизовывать страны-члены ООН в поддержку своего «крестового похода» против России».

    Отметим, что Генассамблея отклонила поправки, предложенные Минском. Первая предлагала убрать из текста требование о выводе российских войск с Украины. Еще одна содержала призыв к началу мирных переговоров и к отказу от отправки оружия в зону конфликта.

    Резолюции ГА ООН не носят обязательного характера, в отличие от резолюций Совета безопасности.

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