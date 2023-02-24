Велосипедист, от которого пострадали петербурженка и её «Ауди», въехал в уголовное дело

Уголовную статью в дополнение к административному протоколу получил 38-летний велосипедист из Невского района Петербурга. По предварительным данным, свой транспорт он оседлал в подпитии.



Нападение на хозяйку «Ауди-Q5» квалифицировали как уголовное хулиганство, стало известно «Фонтанке» 24 февраля. Утро пятницы подозреваемый встретил в изоляторе временного содержания.



По данным полиции, двумя днями ранее от его кулаков на Народной пострадала 41-летняя индивидуальный предприниматель. Женщину увезли в больницу в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой на виске и подозрением на перелом носа.

