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    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Велосипедист, от которого пострадали петербурженка и её «Ауди», въехал в уголовное дело

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    Уголовную статью в дополнение к административному протоколу получил 38-летний велосипедист из Невского района Петербурга. По предварительным данным, свой транспорт он оседлал в подпитии.

    Нападение на хозяйку «Ауди-Q5» квалифицировали как уголовное хулиганство, стало известно «Фонтанке» 24 февраля. Утро пятницы подозреваемый встретил в изоляторе временного содержания.

    По данным полиции, двумя днями ранее от его кулаков на Народной пострадала 41-летняя индивидуальный предприниматель. Женщину увезли в больницу в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой на виске и подозрением на перелом носа.

    Полицейским пострадавшая рассказала, что поводом к ярости велосипедиста стало её замечание: мужчина проехал так, что сломал зеркало «Ауди», хозяйка машины не смолчала.

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