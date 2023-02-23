Бил по голове и уехал на велосипеде. На петербурженку напали после замечания о сломанном зеркале машины

Проезжавший мимо велосипедист сломал боковое зеркало на Ауди-Q5. Хозяйка авто сделала замечание, за что была избита.



Пострадавшая позвонила в полицию прошлым вечером, сообщает 23 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Скоро у дома 12 по Народной улице ее обнаружили полицейские. Женщину в тяжелом состоянии увезли на скорой – у нее была серьезно повреждена голова.



По данным «Фонтанки», предполагаемый обидчик уехал с места на велосипеде, но вскоре был настигнут у того же 12-го дома. Задержанным оказался 38-летний мужчина, уже судимый за разбой и уличённый в умышленном причинении среднего вреда здоровью. Он получил протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.