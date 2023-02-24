    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, ю-з

    748мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.71eur79.57
    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Мальчика с разрезанной ногой прооперировали в третий раз. Врачи уверены в успехе

    2858
    2 комментария

    Восьмилетний петербуржец, которого врачи Педиатрического университета оперировали всю ночь, чтобы спасти его жизнь и разрезанную стеклом ногу, перенес 24 февраля третью операцию. Теперь медики уверены в положительном результате.

    Как рассказали в пресс-службе университета, мальчику выполнили ревизию операционного поля и дополнительно в условиях операционной были произведены манипуляции для улучшения кровотока. Над ногой, кроме бригады врачей микрохирургического отделения в составе оперирующих хирургов Левтера Колбая и Михаила Азарова, «колдовали» реаниматологи, анестезиологи и специалисты кафедр и практикующие врачи, работающие в сфере сосудистой хирургии, в частности, Игорь Дюг.

    По итогам медики констатировали, что имплант, который врачи соорудили из вены ребенка, работает, и провели тонкое вмешательство на артериях для «избежания неожиданных реакций».

    Сегодня в университете врачи спасали руку другого мальчика, 12-ти лет. Обстоятельства его попадания очень схожи с его 8-летним визави: играл с братом, разбили стекло в двери. Ребенка сразу привезли в университет, где медики сшили его ткани и сосуды.

    Оба ребенка вскоре после реанимации будут переведены на отделение и «обязательно реабилитируются», констатировали врачи.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close