Мальчика с разрезанной ногой прооперировали в третий раз. Врачи уверены в успехе

Восьмилетний петербуржец, которого врачи Педиатрического университета оперировали всю ночь, чтобы спасти его жизнь и разрезанную стеклом ногу, перенес 24 февраля третью операцию. Теперь медики уверены в положительном результате.



Как рассказали в пресс-службе университета, мальчику выполнили ревизию операционного поля и дополнительно в условиях операционной были произведены манипуляции для улучшения кровотока. Над ногой, кроме бригады врачей микрохирургического отделения в составе оперирующих хирургов Левтера Колбая и Михаила Азарова, «колдовали» реаниматологи, анестезиологи и специалисты кафедр и практикующие врачи, работающие в сфере сосудистой хирургии, в частности, Игорь Дюг.

