Мальчика с разрезанной ногой прооперировали в третий раз. Врачи уверены в успехе

Восьмилетний петербуржец, которого врачи Педиатрического университета оперировали всю ночь, чтобы спасти его жизнь и разрезанную стеклом ногу, перенес 24 февраля третью операцию. Теперь медики уверены в положительном результате.
Как рассказали в пресс-службе университета, мальчику выполнили ревизию операционного поля и дополнительно в условиях операционной были произведены манипуляции для улучшения кровотока. Над ногой, кроме бригады врачей микрохирургического отделения в составе оперирующих хирургов Левтера Колбая и Михаила Азарова, «колдовали» реаниматологи, анестезиологи и специалисты кафедр и практикующие врачи, работающие в сфере сосудистой хирургии, в частности, Игорь Дюг.
По итогам медики констатировали, что имплант, который врачи соорудили из вены ребенка, работает, и провели тонкое вмешательство на артериях для «избежания неожиданных реакций».
Сегодня в университете врачи спасали руку другого мальчика, 12-ти лет. Обстоятельства его попадания очень схожи с его 8-летним визави: играл с братом, разбили стекло в двери. Ребенка сразу привезли в университет, где медики сшили его ткани и сосуды.
Оба ребенка вскоре после реанимации будут переведены на отделение и «обязательно реабилитируются», констатировали врачи.