    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    0 м/с, штиль

    748мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.71eur79.57
    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Гладков рассказал о снаряде, упавшем на детскую площадку в Шебекино

    2049
    11 комментариев

    Неразорвавшийся снаряд упал на детскую площадку в белгородском Шебекино. Об этом 24 февраля рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

    «Обстрел Шебекино. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки! Слава богу, пострадавших нет. Оперативные службы проводят разминирование территории», — заявил он и показал фото с места.

    Фото: Настоящий Гладков
    ПоделитьсяПоделиться

    Накануне «Фонтанка» писала, что при обстреле села Борисовка в Белгородской области погибла пенсионерка. Ее дочери оказали помощь медики скорой. Снарядами были повреждены несколько домов.

    Фото: Настоящий Гладков

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close