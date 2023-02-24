Гладков рассказал о снаряде, упавшем на детскую площадку в Шебекино

Неразорвавшийся снаряд упал на детскую площадку в белгородском Шебекино. Об этом 24 февраля рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
«Обстрел Шебекино. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки! Слава богу, пострадавших нет. Оперативные службы проводят разминирование территории», — заявил он и показал фото с места.
Накануне «Фонтанка» писала, что при обстреле села Борисовка в Белгородской области погибла пенсионерка. Ее дочери оказали помощь медики скорой. Снарядами были повреждены несколько домов.