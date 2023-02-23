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    Женщина погибла при обстреле села Борисовка в Белгородской области

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    Пенсионерка погибла в результате обстрела села Борисовка в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом вечером 23 февраля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По его словам, снаряд прилетел в частный жилой дом, где находилась женщина. Ее дочери понадобилась помощь медиков скорой.

    Кроме того, снарядом был разрушен еще один дом, где, к счастью, никого не было. «Осколками снарядов повреждены еще два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждено газоснабжение», — пишет Гладков. Он добавил, что на месте работают глава района, оперативные и аварийные службы.

    «Фонтанка» писала, что утром в Белгородской области разбился российский военный Су-25. Пилот погиб.

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