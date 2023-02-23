Минобороны РФ: Пилот упавшего в Белгородской области Су-25 погиб

В Минобороны России подтвердили падение военного самолета в Белгородской области. Об этом пишет 23 февраля РИА Новости со ссылкой на ведомство.



По данным министерства, штурмовик потерпел крушение, возвращаясь на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.



Летчик Су-25 погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, добавили в Минобороны. Вероятной причиной катастрофы в ведомстве называют техническую неисправность.

О крушении утром 23 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, самолет упал в Валуйском городском округе.