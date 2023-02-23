    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -11

    2 м/с, ю-з

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.71eur79.57

    Минобороны РФ: Пилот упавшего в Белгородской области Су-25 погиб

    13927
    99 комментариев

    В Минобороны России подтвердили падение военного самолета в Белгородской области. Об этом пишет 23 февраля РИА Новости со ссылкой на ведомство.

    По данным министерства, штурмовик потерпел крушение, возвращаясь на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

    Летчик Су-25 погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, добавили в Минобороны. Вероятной причиной катастрофы в ведомстве называют техническую неисправность.

    О крушении утром 23 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, самолет упал в Валуйском городском округе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК14
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ22

    Комментарии 99

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    99
    close