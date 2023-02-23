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    Гладков: В Белгородской области упал самолет Минобороны РФ

    10215
    20 комментариев

    В Валуйском городском округе упал самолет Минобороны РФ. Об этом около 11 часов утра 23 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

    Официальной информации о пострадавших пока нет.

    По данным Baza, упавший самолет — Су-25.

    ТАСС, в свою очередь, сообщает, что крушение потерпел Су-24. По данным информагентства, пилот катапультировался.

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    Комментарии 20

    Гость23 Фев 2023 в 11:33
    Либересня расквакалась
    +1−0
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