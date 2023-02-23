Гладков: В Белгородской области упал самолет Минобороны РФ

В Валуйском городском округе упал самолет Минобороны РФ. Об этом около 11 часов утра 23 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Официальной информации о пострадавших пока нет.
По данным Baza, упавший самолет — Су-25.
ТАСС, в свою очередь, сообщает, что крушение потерпел Су-24. По данным информагентства, пилот катапультировался.