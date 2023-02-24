Bloomberg: Из-за санкций в России застряли миллиарды долларов иностранцев

Из-за попадания в санкционную ловушку миллиарды долларов, принадлежащих иностранным гражданам, невозможно вывести из России. Об этом 24 февраля сообщает издание Bloomberg.



Речь идет про дивиденды по акциям, выплаты процентов по облигациям и другие активы, которые иностранные инвесторы не успели продать до начала боевых действий ВС РФ на Украине.



Юридически средствами владеют крупные инвестиционные компании, в их числе называют JPMorgan Asset Management и Schroders Plc. Издание со ссылкой на частные беседы с инвесторами отмечает, что последние не питают надежды вернуть свои средства.

