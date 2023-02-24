Bloomberg: Из-за санкций в России застряли миллиарды долларов иностранцев

Из-за попадания в санкционную ловушку миллиарды долларов, принадлежащих иностранным гражданам, невозможно вывести из России. Об этом 24 февраля сообщает издание Bloomberg.
Речь идет про дивиденды по акциям, выплаты процентов по облигациям и другие активы, которые иностранные инвесторы не успели продать до начала боевых действий ВС РФ на Украине.
Юридически средствами владеют крупные инвестиционные компании, в их числе называют JPMorgan Asset Management и Schroders Plc. Издание со ссылкой на частные беседы с инвесторами отмечает, что последние не питают надежды вернуть свои средства.
«Рынок все еще существует, но когда говорят о возвращении дивидендов или доступе к базовым ценным бумагам, все сводится к санкциям», — приводит издание слова Тима Лава из GAM Investment Management.
Инвесторы все еще ищут варианты, чтобы хотя бы частично компенсировать потери и вернуть средства. В частности, цепочку действий и сделок, которая в итоге обеспечит перевод денег на счета инвесторов, не получивших в России статус «недружественных», а также перевод счетов категории «С» (такой счет предназначен для осуществления нерезидентом инвестиций в экономику РФ) в ценные бумаги. Их, в свою очередь, можно было бы уже продать лицам, которые не находятся под санкциями.