Стали известны подробности драки в школе Московского района

В одной из школ Московского района в результате конфликта двух семиклассников один из них получил по лицу и ударился об колонну. Мальчик госпитализирован. Об этом «Фонтанке» 24 февраля рассказали в пресс-службе администрации района.



«На перемене в школе произошел конфликт между двумя учениками 7-х классов, в результате которого один ученик нанес удар по лицу другому. Мальчик ударился головой о колонну, которая была у него за спиной. В настоящее время ребенок находится в больнице. Руководитель школы не уведомила администрацию района о случившемся», — пояснили в пресс-службе.

