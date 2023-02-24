Стали известны подробности драки в школе Московского района

В одной из школ Московского района в результате конфликта двух семиклассников один из них получил по лицу и ударился об колонну. Мальчик госпитализирован. Об этом «Фонтанке» 24 февраля рассказали в пресс-службе администрации района.
«На перемене в школе произошел конфликт между двумя учениками 7-х классов, в результате которого один ученик нанес удар по лицу другому. Мальчик ударился головой о колонну, которая была у него за спиной. В настоящее время ребенок находится в больнице. Руководитель школы не уведомила администрацию района о случившемся», — пояснили в пресс-службе.
УМВД России по Московскому району возбудила дело об административном правонарушении. Райадминистрация взяла объяснения с директора школы, а также связалась с мамой пострадавшего ребенка.
«На 27 февраля назначена служебная проверка c участием правоохранительных органов, по итогам которой будет дана оценка действиям педагогов и руководителя школы», — добавили в пресс-службе.
Ситуацией уже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, он поручил и.о. руководителя регуправления провести проверку и доложить о ее результатах.
Ранее СМИ писали, что в полицию обратилась мама пострадавшего мальчика. По ее словам, в школе ребенку не оказали помощь.