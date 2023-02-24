    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, ю-з

    749мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.71eur79.57
    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Стали известны подробности драки в школе Московского района

    10421
    14 комментариев

    В одной из школ Московского района в результате конфликта двух семиклассников один из них получил по лицу и ударился об колонну. Мальчик госпитализирован. Об этом «Фонтанке» 24 февраля рассказали в пресс-службе администрации района.

    «На перемене в школе произошел конфликт между двумя учениками 7-х классов, в результате которого один ученик нанес удар по лицу другому. Мальчик ударился головой о колонну, которая была у него за спиной. В настоящее время ребенок находится в больнице. Руководитель школы не уведомила администрацию района о случившемся», — пояснили в пресс-службе.

    УМВД России по Московскому району возбудила дело об административном правонарушении. Райадминистрация взяла объяснения с директора школы, а также связалась с мамой пострадавшего ребенка.

    «На 27 февраля назначена служебная проверка c участием правоохранительных органов, по итогам которой будет дана оценка действиям педагогов и руководителя школы», — добавили в пресс-службе.

    Ситуацией уже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, он поручил и.о. руководителя регуправления провести проверку и доложить о ее результатах.

    Ранее СМИ писали, что в полицию обратилась мама пострадавшего мальчика. По ее словам, в школе ребенку не оказали помощь.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close