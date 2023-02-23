Бастрыкин заинтересовался избиением мальчика в петербургской школе

Следственный комитет проверяет информацию о том, что в одной из петербургских школ избили ученика. Об этой истории рассказывали ряд СМИ и телеграм-каналов, сообщает 23 февраля пресс-служба ведомства.



По словам мамы ребенка, представители школы не приняли мер, чтобы предотвратить конфликт, и не оказали мальчику первую помощь, отмечают в СК. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе проверки и обстоятельствах инцидента.



По данным СМИ, речь идет об одной из школ Московского района, а после избиения мальчик потерял сознание и попал в больницу.

