Приоритет — прекращение огня. В Китае обещают представить мирный план по Украине

Китай призывает стороны конфликта на Украине к прекращению боевых действий и переговорам. Об этом 23 февраля заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин на заседании организации по сотрудничеству между ООН и Евросоюзом.



«Переговоры — единственный путь для разрешения украинского кризиса. В начале кризиса Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. К сожалению, мирные переговоры с тех пор остановились. Необходимо поразмышлять о причинах этого», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).



Дай Бин уверен, что конфликт может быть разрешен мирными средствами. Пекин, по его словам, поддерживает Россию и Украину в поисках консенсуса и жизнеспособных решений.

