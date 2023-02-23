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    Боевые действия на Украине

    Приоритет — прекращение огня. В Китае обещают представить мирный план по Украине

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    Китай призывает стороны конфликта на Украине к прекращению боевых действий и переговорам. Об этом 23 февраля заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин на заседании организации по сотрудничеству между ООН и Евросоюзом.

    «Переговоры — единственный путь для разрешения украинского кризиса. В начале кризиса Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. К сожалению, мирные переговоры с тех пор остановились. Необходимо поразмышлять о причинах этого», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).

    Дай Бин уверен, что конфликт может быть разрешен мирными средствами. Пекин, по его словам, поддерживает Россию и Украину в поисках консенсуса и жизнеспособных решений.

    Также он пообещал, что Китай вскоре представит документ с позициями по политическому урегулированию ситуации на Украине.

    В середине февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И анонсировал план мирного урегулирования, который Пекин намерен представить к годовщине начала специальной военной операции РФ на Украине. В Китае хотят «дать шанс миру». На этой неделе Ван И побывал в Москве. Он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что ключевыми пунктами мирного плана Ван И уже поделился с Киевом, о чем сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Политики встречались 19 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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