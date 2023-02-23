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    Салют раскрасил небо над Петропавловской крепостью. Смотрите, как это было

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    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Над Петропавловской крепостью прозвучало 30 артиллерийских залпов, а салютные установки запустили более тысячи фейерверочных изделий.

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    Каждый залп был поименован и посвящен героям СССР и России, советским военачальникам и труженикам тыла, сообщили 23 февраля в пресс-службе Западного военного округа.

    День защитника Отечества подходит к концу, но праздничные мероприятия в Петербурге не заканчиваются. О том, куда сходить на длинных выходных, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

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