Салют раскрасил небо над Петропавловской крепостью. Смотрите, как это было

В Петербурге прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Над Петропавловской крепостью прозвучало 30 артиллерийских залпов, а салютные установки запустили более тысячи фейерверочных изделий.

Каждый залп был поименован и посвящен героям СССР и России, советским военачальникам и труженикам тыла, сообщили 23 февраля в пресс-службе Западного военного округа.



День защитника Отечества подходит к концу, но праздничные мероприятия в Петербурге не заканчиваются. О том, куда сходить на длинных выходных, читайте в материале «Фонтанки».

