Стало известно о состоянии водителя фуры, пострадавшего в массовой аварии на Московском шоссе

В аварии на Московском шоссе серьезно пострадал 38-летний водитель фуры «Исузу». Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили 23 февраля «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.



По данным полиции, «Исузу» врезалась в стоявший на светофоре «Рено». Затем последовала цепочка столкновений, в которой участвовали еще один «Рено», «Форд Транзит», «Шкода Рапид» и «Митсубиши ASX».



«Фонтанка» показывала кадры с места событий. Массовая авария произошла около 16:30 на 670-м километре трассы М-10, перед поворотом на Никольское (Тосненский район).

