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    Стало известно о состоянии водителя фуры, пострадавшего в массовой аварии на Московском шоссе

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    В аварии на Московском шоссе серьезно пострадал 38-летний водитель фуры «Исузу». Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили 23 февраля «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    По данным полиции, «Исузу» врезалась в стоявший на светофоре «Рено». Затем последовала цепочка столкновений, в которой участвовали еще один «Рено», «Форд Транзит», «Шкода Рапид» и «Митсубиши ASX».

    «Фонтанка» показывала кадры с места событий. Массовая авария произошла около 16:30 на 670-м километре трассы М-10, перед поворотом на Никольское (Тосненский район).

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