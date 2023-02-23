Две машины и три фуры. На Московском шоссе — жесткая авария

На Московском шоссе вечером 23 февраля собрался «паровозик» из трех фур и двух легковых машин. По предварительным данным, пострадал один человек.
Авария произошла на 670-м километре трассы М-10 в 16:40, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Машины столкнулись в попутном направлении на светофоре. В одной из фур пострадал человек.
«Претензий к дорожным службам нет (покрытие сухое)», — добавили в учреждении.
По данным «Яндекса», на шоссе перед поворотом на Никольское до сих пор остается пробка. Судя по кадрам с места событий, кабина одной из фур оказалась смята.