Советник погиб, а у министра — кровоизлияние в мозг. Что известно о крушении вертолета в Иране

Один человек погиб и еще 17 пострадали в результате крушения вертолета в иранском городе Бафт. Об этом пишет вечером 23 февраля государственное информагентство IRNA.



Среди пострадавших — министр спорта страны Хамид Саджади. По данным региональной службы экстренной помощи, он получил сотрясение, ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Однако отмечается, что Саджади находится в стабильном состоянии.



Жертвой крушения стал Исмаил Ахмади, советник министра, он скончался от полученных травм. Еще несколько человек находятся в критическом состоянии. Сейчас к месту ЧП направлена группа для расследования обстоятельств падения вертолета.

