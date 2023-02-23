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    Советник погиб, а у министра — кровоизлияние в мозг. Что известно о крушении вертолета в Иране

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    Один человек погиб и еще 17 пострадали в результате крушения вертолета в иранском городе Бафт. Об этом пишет вечером 23 февраля государственное информагентство IRNA.

    Среди пострадавших — министр спорта страны Хамид Саджади. По данным региональной службы экстренной помощи, он получил сотрясение, ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Однако отмечается, что Саджади находится в стабильном состоянии.

    Жертвой крушения стал Исмаил Ахмади, советник министра, он скончался от полученных травм. Еще несколько человек находятся в критическом состоянии. Сейчас к месту ЧП направлена группа для расследования обстоятельств падения вертолета.

    Также пострадали несколько чиновников, включая заместителя губернатора провинции Керман, журналисты и пилот.

    Напомним, вертолет потерпел крушение днем 23 февраля при посадке на территории спорткомплекса в Бафте, в южной провинции Керман.

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