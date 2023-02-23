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    В Иране упал вертолет с министром спорта

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    В Иране разбился вертолет, в котором находился министр спорта страны Хамид Саджади. Об этом 23 февраля сообщает государственное информагентство IRNA.

    Фото: IRNA
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    Воздушное судно потерпело крушение при посадке на территории спорткомплекса в городе Бафт на юге страны. Пострадавшие пассажиры были доставлены в больницу.

    «Очевидцы говорят, что министр находится в хорошем состоянии, он и другие его спутники доставлены в больницу для лечения», — передает агентство, но отмечает, что ждет официальную информацию об инциденте.

    Фото: IRNA

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