В Иране упал вертолет с министром спорта

В Иране разбился вертолет, в котором находился министр спорта страны Хамид Саджади. Об этом 23 февраля сообщает государственное информагентство IRNA.
Воздушное судно потерпело крушение при посадке на территории спорткомплекса в городе Бафт на юге страны. Пострадавшие пассажиры были доставлены в больницу.
«Очевидцы говорят, что министр находится в хорошем состоянии, он и другие его спутники доставлены в больницу для лечения», — передает агентство, но отмечает, что ждет официальную информацию об инциденте.