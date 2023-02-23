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    Шарлотка из Ленинградского зоопарка нарядилась и радуется Масленице. С ней можно познакомиться рядом с выдрами и оленями

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    В Ленинградском зоопарке уже отмечают Масленицу – не отстает и альпака Шарлотка. В честь праздника ей сделали новый нарядный недоуздок и устроили фотосессию.

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    «Теперь наша альпака краше всех!» – радуются сотрудники зоопарка. В пресс-службе поясняют: недоуздок на альпак надевают для безопасности, чтобы вывести на прогулку. В первый день выходных прогулка у Шарлотки особенная, так что и аксессуар у нее специальный.

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    «Если вы не успеете понаблюдать за прогулкой нашей любимицы — не расстраивайтесь. Вы ещё сможете познакомиться с альпакой 26 числа, с 14:30 до 15:30: с ней будут гулять возле вольеров выдр и оленей», – добавляют в зоопарке.

    Ранее «Фонтанка» показывала детенышей патагонских мар, которые появились в Ленинградском зоопарке. Они очень активные, хотя еще осторожные и пугливые.

    Фото: Ленинградский зоопарк
    Фото: Ленинградский зоопарк

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