Новенькие мары в Ленинградском зоопарке — смесь кенгуру, овцы и котика

Детеныши патагонских мар родились в Ленинградском зоопарке 21 января, а 15 февраля зоологи объявили их пол. Это самец (более светлой окраски) и самочка (она темнее). Зоопарк показывает их в своих соцсетях.
Квебахо и Гуараня уже опытные родители, вместе с малышами живут две их старшие сестры. В том же вольере обитают ленивцы.
Крохи-мары очень активные, хотя при этом осторожны и пугливы. Они дружат друг с другом, много общаются, кроме этого, в их распорядок дня входит сон и еда. Вдобавок к материнскому молоку они пробуют морковку, сено и веточки.
Патагонские мары — четвёртые по величине грызуны, они достигают 16 килограммов. Обитают они в Южной Америке, в пампасах Патагонии.