Новенькие мары в Ленинградском зоопарке — смесь кенгуру, овцы и котика

Детеныши патагонских мар родились в Ленинградском зоопарке 21 января, а 15 февраля зоологи объявили их пол. Это самец (более светлой окраски) и самочка (она темнее). Зоопарк показывает их в своих соцсетях.



Квебахо и Гуараня уже опытные родители, вместе с малышами живут две их старшие сестры. В том же вольере обитают ленивцы.

