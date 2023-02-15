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    Новенькие мары в Ленинградском зоопарке — смесь кенгуру, овцы и котика

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    Детеныши патагонских мар родились в Ленинградском зоопарке 21 января, а 15 февраля зоологи объявили их пол. Это самец (более светлой окраски) и самочка (она темнее). Зоопарк показывает их в своих соцсетях.

    Квебахо и Гуараня уже опытные родители, вместе с малышами живут две их старшие сестры. В том же вольере обитают ленивцы.

    Крохи-мары очень активные, хотя при этом осторожны и пугливы. Они дружат друг с другом, много общаются, кроме этого, в их распорядок дня входит сон и еда. Вдобавок к материнскому молоку они пробуют морковку, сено и веточки.

    Патагонские мары — четвёртые по величине грызуны, они достигают 16 килограммов. Обитают они в Южной Америке, в пампасах Патагонии.

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