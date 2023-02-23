США получили от России уведомление об испытаниях баллистической ракеты

Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты и заранее уведомила об этом США. Об этом рассказала официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.
«Об испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которое было начато Россией в выходные дни, мы были уведомлены в рамках ДСНВ», — заявила она на пресс-конференции.
Западные СМИ писали о якобы неудачном испытании российской ракеты «Сармат». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя эти публикации, призвал не доверять информационным вбросам и заявил, что их цель — «проверить, как официальные круги той или иной страны, в данном случае России, на это отреагируют».
Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Как добавил глава государства, в Кремле в курсе того, что у части ядерного арсенала в Соединенных Штатах истекает срок эксплуатации, что требует его утилизации, а значит, может привести к натуральным испытаниям ядерного оружия. «Если США проведут испытания, то и мы проведем», — сказал Путин.