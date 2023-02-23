США получили от России уведомление об испытаниях баллистической ракеты

Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты и заранее уведомила об этом США. Об этом рассказала официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.



«Об испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которое было начато Россией в выходные дни, мы были уведомлены в рамках ДСНВ», — заявила она на пресс-конференции.



Западные СМИ писали о якобы неудачном испытании российской ракеты «Сармат». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя эти публикации, призвал не доверять информационным вбросам и заявил, что их цель — «проверить, как официальные круги той или иной страны, в данном случае России, на это отреагируют».

